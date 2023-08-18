Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти21.05.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1793
Дочь: Багрецова Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Федора Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Багрецова Исенья (Ксения) Евдокимовна
Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Багрецов Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Багрецов Семен Евдокимович
Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Багрецов Осип Евдокимович
Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1839
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область