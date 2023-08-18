Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

21.05.1839

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1793

Дочь: Багрецова Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Федора Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Багрецова Исенья (Ксения) Евдокимовна

Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Багрецов Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Багрецов Семен Евдокимович

Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Багрецов Осип Евдокимович

Отец ребёнка: Багрецов Евдоким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Евдоким Иванович

Смерть
21.05.1839
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
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