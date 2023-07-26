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Багрецов Назар Иванович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Багрецов Иван Поликарпович

Мать: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пережегина (Багрецова) Екатерина Назаровна

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Багрецова Авдотья (Евдокия) Назаровна

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Рождение ребёнка
16.04.1795

Дочь: Багрецова Ирина Назаровна

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Рождение ребёнка
21.05.1796

Дочь: Веснина (Багрецова) Елена Назаровна

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.09.1798

Дочь: Багрецова Ефросинья Назаровна

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.06.1800

Сын: Багрецов Дорофей Назарович

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Багрецова Акулина Назаровна

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Багрецова Федосья Назаровна

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Багрецов Егор Назарович

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Багрецов Иван Назарович

Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1842

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