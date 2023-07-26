Багрецов Назар Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
16.04.1795
Дочь: Багрецова Ирина Назаровна
Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна
Рождение ребёнка
21.05.1796
Дочь: Веснина (Багрецова) Елена Назаровна
Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна
Рождение ребёнка
25.09.1798
Дочь: Багрецова Ефросинья Назаровна
Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна
Рождение ребёнка
05.06.1800
Сын: Багрецов Дорофей Назарович
Мать ребёнка: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1806
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1809
Смерть
1842