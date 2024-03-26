Багрецов Дорофей Назарович
Место рождения
Дата рождения05.06.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
После 1826
Рождение ребёнка
02.05.1829
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна
Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Багрецова Манадора Дорофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно