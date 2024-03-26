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Багрецов Дорофей Назарович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

05.06.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1800

Отец: Багрецов Назар Иванович

Мать: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Багрецов Лазарь Дорофеевич

Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
После 1826

Дочь: Блинова (Багрецова) Марья Дорофеевна

Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Рождение ребёнка
02.05.1829

Сын: Багрецов Николай Дорофеевич

Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Багрецов Матвей Дорофеевич

Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Багрецов Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна

Мать ребёнка: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Багрецова Манадора Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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