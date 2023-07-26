Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Место рождения

деревня Гагаринская Куртамышского ведомства

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Совинов Конон Михайлович

Мать: Совинова Анна Егоровна

деревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Багрецова Авдотья (Евдокия) Назаровна

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1795

Дочь: Багрецова Ирина Назаровна

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1796

Дочь: Веснина Елена Назаровна

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.09.1798

Дочь: Багрецова Ефросинья Назаровна

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.06.1800

Сын: Багрецов Дорофей Назарович

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Багрецова Акулина Назаровна

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Багрецова Федосья Назаровна

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Багрецов Егор Назарович

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Багрецов Иван Назарович

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пережегина Екатерина Назаровна

Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович

Смерть
До 1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close