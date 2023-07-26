Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна
Место рождениядеревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Совинов Конон Михайлович
Мать: Совинова Анна Егоровна
деревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Багрецова Авдотья (Евдокия) Назаровна
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1795
Дочь: Багрецова Ирина Назаровна
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1796
Дочь: Веснина Елена Назаровна
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1798
Дочь: Багрецова Ефросинья Назаровна
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1800
Сын: Багрецов Дорофей Назарович
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Багрецова Акулина Назаровна
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Багрецова Федосья Назаровна
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пережегина Екатерина Назаровна
Отец ребёнка: Багрецов Назар Иванович
Смерть
До 1825