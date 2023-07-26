Совинова (Совинова) Анна Егорова дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Багрецова Аксинья (Есения Ксения) (Есения, Ксения) Кононовна
Отец ребёнка: Совинов Конон Михайлович
деревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно