Совинова (Совинова) Анна Егорова дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совинова (Совинова) Анна Егорова дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Багрецова Аксинья (Есения Ксения) (Есения, Ксения) Кононовна

Отец ребёнка: Совинов Конон Михайлович

деревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совинов Конон Михайлович

Смерть
Неизвестно