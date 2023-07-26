Совинов Конон Михайлович
Место рождениядеревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Совинов Михаил Архипович
Мать: Совинова Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Совинова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Совинова Екатерина Конановна
Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна
Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Сумарокова (Совинова) Анна Кононовна
Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
14.10.1784
Дочь: Савинова Параскева Кононовна
Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна
Смерть
1810