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Совинов Конон Михайлович

Место рождения

деревня Гагаринская Куртамышского ведомства

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Совинов Михаил Архипович

Мать: Совинова Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совинова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Совинова Екатерина Конановна

Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Багрецова (Совинова) Ксения (Аксинья, Есения) Кононовна

Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Сумарокова (Совинова) Анна Кононовна

Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
14.10.1784

Дочь: Савинова Параскева Кононовна

Мать ребёнка: Совинова Анна Егоровна

Смерть
1810

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