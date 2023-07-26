Совинов (Савиных) Михайло Архипович
Место рожденияТерсютская свобода, деревня Устерсютская
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти20.08.1780
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Совинов (савиных) Архип Захарович
Мать: Марья
Терсютская свобода, деревня Устерсютская
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Совинова Анна
деревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Смерть
20.08.1780