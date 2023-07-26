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Совинов (Савиных) Михайло Архипович

Место рождения

Терсютская свобода, деревня Устерсютская

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

20.08.1780

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Совинов (савиных) Архип Захарович

Мать: Марья

Терсютская свобода, деревня Устерсютская
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Совинов Конон Михайлович

Мать ребёнка: Совинова Анна

деревня Гагаринская Куртамышского ведомства
Смерть
20.08.1780