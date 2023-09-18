Сумарокова (Совинова) Анна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Совинова) Анна Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Совинов Конон Михайлович

Мать: Совинова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
23.11.1798

Дочь: Сумарокова Едвокия Яковлевна

Отец ребёнка: Сумароков Яков Степанович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Зыкова (Сумарокова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Сумароков Яков Степанович

Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.11.1802

Сын: Сумароков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сумароков Яков Степанович

Бракосочетание
26.01.1971

Муж: Сумароков Яков Степанович

Смерть
Неизвестно

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