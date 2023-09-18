Сумарокова (Совинова) Анна Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Совинов Конон Михайлович
Мать: Совинова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
23.11.1798
Дочь: Сумарокова Едвокия Яковлевна
Отец ребёнка: Сумароков Яков Степанович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Зыкова (Сумарокова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Сумароков Яков Степанович
Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.11.1802
Отец ребёнка: Сумароков Яков Степанович
Бракосочетание
26.01.1971
Смерть
Неизвестно