Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
1872
Сын: Зыков Иосиф (Осип) Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Зыков Яков Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Мокеева (Зыкова) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович
Смерть
Неизвестно