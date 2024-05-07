Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Багрецов Дорофей Назарович

Мать: Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Зыков Иосиф (Осип) Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Зыков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Зыков Яков Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Мокеева (Зыкова) Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Зыков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Агапович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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