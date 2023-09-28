Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Багрецов Лазарь Дорофеевич
Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович
Рождение ребёнка
После 1826
Дочь: Блинова (Багрецова) Марья Дорофеевна
Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович
Рождение ребёнка
02.05.1829
Сын: Багрецов Николай Дорофеевич
Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Багрецов Матвей Дорофеевич
Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна
Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович
Смерть
Неизвестно