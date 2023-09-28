Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Багрецова (Пережегина) Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Пережегин Григорий Павлович

Мать: Пережегина (Зверева) Екатерина Титовна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Дорофей Назарович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Багрецов Лазарь Дорофеевич

Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
После 1826

Дочь: Блинова (Багрецова) Марья Дорофеевна

Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович

Рождение ребёнка
02.05.1829

Сын: Багрецов Николай Дорофеевич

Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Багрецов Матвей Дорофеевич

Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Багрецов Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна

Отец ребёнка: Багрецов Дорофей Назарович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.