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Багрецов Иван Иванович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1772

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Багрецов Иван Поликарпович

Мать: Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
30.01.1795

Жена: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Багрецова Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1801

Сын: Багрецов Данила Иванович

Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Багрецова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Коростина Зеновья Ивановна

Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Багрецов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
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