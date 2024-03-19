Багрецов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Бракосочетание
30.01.1795
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Багрецова Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1801
Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Багрецова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Коростина Зеновья Ивановна
Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна