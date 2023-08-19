Багрецова (Благинина) Лукерья (Гликерия) Васильевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1795
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Багрецова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Багрецова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Коростина Зеновья Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно