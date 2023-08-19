Багрецова (Благинина) Лукерья (Гликерия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова (Благинина) Лукерья (Гликерия) Васильевна

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
30.01.1795

Муж: Багрецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Багрецова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Багрецова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Багрецов Данила Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Коростина Зеновья Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Багрецов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Иванович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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