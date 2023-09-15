Багрецов Данила Иванович
Место рождения
Дата рождения11.12.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1801
Рождение ребёнка
22.01.1823
Сын: Багрецов Афанасий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1824
Сын: Багрецов Артемий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1826
Сын: Багрецов Андрей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1829
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно