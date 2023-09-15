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Багрецов Данила Иванович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

11.12.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1801

Отец: Багрецов Иван Иванович

Мать: Багрецова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.01.1823

Сын: Багрецов Афанасий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.10.1824

Сын: Багрецов Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.10.1824

Сын: Багрецов Артемий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.11.1826

Сын: Багрецов Андрей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.07.1829

Сын: Багрецов Антон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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