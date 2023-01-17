Коротина (Блинова) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (Блинова) Анна Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Терентий Калинов

Мать: Блинова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Коротин Василий Петрович

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1890

Сын: Коротин Павел Петрович

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
14.06.1892

Сын: Коротин Семен Петрович

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
11.06.1899

Сын: Коротин Степан Петрович

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротин Захар Петрович

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротин Иван Петров?

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротин Федор Петрович

Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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