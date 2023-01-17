Коротина (Блинова) Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Терентий Калинов
Мать: Блинова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1890
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
14.06.1892
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
11.06.1899
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротин Иван Петров?
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коротин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно