Блинова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Бракосочетание
08.10.1836
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1213 МК Чартанлы 1836г
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия Терентьева
Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротина Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов
Смерть
Неизвестно