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Блинова Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Бракосочетание
08.10.1836

Муж: Блинов Терентий Калинов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1213 МК Чартанлы 1836г
Рождение ребёнка
1839

Сын: Блинов Мирон Терентьев

Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия Терентьева

Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинов Яков Терентьев

Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Рождение ребёнка
1860

Сын: Блинов Аверкий Терентьев

Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротина Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Блинов Терентий Калинов

Смерть
Неизвестно
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