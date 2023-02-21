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Блинов Терентий Калинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

12.08.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Блинов Калина Федоров

Мать: Блинова Софья Федотова

ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Бракосочетание
08.10.1836

Жена: Блинова Евдокия Иванова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1213 МК Чартанлы 1836г
Рождение ребёнка
1839

Сын: Блинов Мирон Терентьев

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия Терентьева

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинов Яков Терентьев

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Рождение ребёнка
1860

Сын: Блинов Аверкий Терентьев

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротина Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова

Смерть
12.08.1875
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Апоплексический удар | ГАСО ф.637 оп.24 д.18а МК Новоузенска 1875г
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