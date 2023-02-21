Блинов Терентий Калинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти12.08.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1818
Отец: Блинов Калина Федоров
Мать: Блинова Софья Федотова
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Бракосочетание
08.10.1836
Жена: Блинова Евдокия Иванова
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1213 МК Чартанлы 1836г
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия Терентьева
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротина Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Иванова
Смерть
12.08.1875
Причина смерти: Апоплексический удар | ГАСО ф.637 оп.24 д.18а МК Новоузенска 1875г