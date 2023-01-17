Коротин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротин Василий Петрович

Коротин Василий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Коротин Петр Васильевич

Мать: Коротина Анна Терентьевна

Бракосочетание
12.04.1898

Жена: Коротина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1904

Сын: Коротин Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.11.1904

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.10.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Коротин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна

ГАСО, Ф. 637, о. 24, д. 93 МК крепость Узень 1913-1916г
Рождение ребёнка
29.11.1917

Сын: Коротин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close