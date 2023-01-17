Коротин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Коротин Петр Васильевич
Бракосочетание
12.04.1898
Рождение ребёнка
29.11.1904
Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
29.11.1904
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
25.10.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна
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Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коротин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна
ГАСО, Ф. 637, о. 24, д. 93 МК крепость Узень 1913-1916г
Рождение ребёнка
29.11.1917
Сын: Коротин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Коротина Устинья Васильевна
Смерть
Неизвестно