Коротина (Вострикова) Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти13.05.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
12.04.1898
Рождение ребёнка
29.11.1904
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1904
Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1906
Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 91 МК Крепость Узень 1904-1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коротин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович
ГАСО, Ф. 637, о. 24, д. 93 МК крепость Узень 1913-1916г
Рождение ребёнка
29.11.1917
Сын: Коротин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович
Смерть
13.05.1958
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Свидетельство о смерти Коротина У.В.