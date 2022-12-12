Коротина (Вострикова) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (Вострикова) Устинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

13.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Востриков Василий Данилович

Мать: Вострикова Матрона Никитина

Бракосочетание
12.04.1898

Муж: Коротин Василий Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1904

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.11.1904

Сын: Коротин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.10.1906

Сын: Коротин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 91 МК Крепость Узень 1904-1907
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Коротин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович

ГАСО, Ф. 637, о. 24, д. 93 МК крепость Узень 1913-1916г
Рождение ребёнка
29.11.1917

Сын: Коротин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Петрович

Смерть
13.05.1958
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Свидетельство о смерти Коротина У.В.
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