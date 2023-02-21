Коротин Захар Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротин Захар Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротин Петр Васильевич

Мать: Коротина Анна Терентьевна

Смерть
17.09.1916
Тростянцы, Тернопільська область
Причина смерти: Оставлен на поле боя | РГВИА ф. 6196 оп.1 Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Д. Списки потерь солдат 102 пехотного Вятского по... Показать все
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