Коротин Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения14.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892
Отец: Коротин Петр Васильевич
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Крещение
16.06.1892
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Военная служба
22.11.1914
Попал в плен (военное)
08.07.1915
Шавли
Плен | РГВИА Ф. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф без номера Ящик 5159-К
Смерть
Неизвестно