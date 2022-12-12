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Коротин Семен Петрович

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Место рождения

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892

Отец: Коротин Петр Васильевич

Мать: Коротина Анна Терентьевна

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Крещение
16.06.1892
Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Военная служба
22.11.1914
Попал в плен (военное)
08.07.1915
Шавли
Плен | РГВИА Ф. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф без номера Ящик 5159-К
Смерть
Неизвестно
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