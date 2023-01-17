Коротин Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения13.02.1890
Дата смерти18.07.1916
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890
Отец: Коротин Петр Васильевич
ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Смерть
18.07.1916
Место выбытия д. Угрынув Дольни
Причина смерти: Убит на войне | Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 8-й Заамурский пограничный пехотный полк | РГВИА ф.6196 Оп.1 Д. Списки потерь солдат 8 Заамурского пограничного пехотного полка Д... Показать все