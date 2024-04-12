Алтухов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1827
Отец: Алтухов Иван Кузьмич
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Бракосочетание
1850
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Кирилл Денисов Алтухов и Мер... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна
Рождение: запись о рождении №67, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гаврил ... Показать все
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Алтухова Анисья Петровна
Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гаврил А... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Алтухова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна
Рождение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гордей ... Показать все
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Алтухова Домна Петровна
Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гордей М... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна
Рождение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Григори... Показать все
Смерть
Неизвестно