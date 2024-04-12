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Алтухов Петр Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алтухов Иван Кузьмич

Мать: Алтухова Акулина Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Бракосочетание
1850

Жена: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Кирилл Денисов Алтухов и Мер... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Сын: Алтухов Иван Петрович

Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №67, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гаврил ... Показать все
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Алтухова Анисья Петровна

Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гаврил А... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Алтухова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гордей ... Показать все
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Алтухова Домна Петровна

Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гордей М... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Алтухов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Григори... Показать все
Смерть
Неизвестно
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