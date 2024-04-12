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Алтухов Иван Кузьмич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Алтухов Кузьма Никитич

Мать: Алтухова Акулина Фирсовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1795 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Ду... Показать все
Бракосочетание
1814

Жена: Алтухова Акулина Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1814 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никифор Алтухов, Лаврентий С... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алтухов Петр Иванович

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Смерть
До 1848
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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