Алтухов Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1795 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Ду... Показать все
Бракосочетание
1814
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1814 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никифор Алтухов, Лаврентий С... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Федоровна
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Смерть
До 1848