Алтухова (Ветрова) Акулина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Муж: Алтухов Иван Кузьмич
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1814 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никифор Алтухов, Лаврентий С... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Алтухов Иван Кузьмич
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно