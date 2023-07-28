Алтухова (Ветрова) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Ветрова) Акулина Федоровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1814

Муж: Алтухов Иван Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1814 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никифор Алтухов, Лаврентий С... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алтухов Петр Иванович

Отец ребёнка: Алтухов Иван Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно