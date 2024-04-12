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Алтухова Акулина Фирсовна

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Алтухов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Самойла ... Показать все
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Горохова Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Алтухов Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Алтухов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1795 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Ду... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Алтухова Марфа Кузьмична

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Кузьма Никитич

Смерть
Неизвестно
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