Алтухова Акулина Фирсовна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алтухов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Самойла ... Показать все
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Горохова Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Алтухов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1795 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Ду... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Алтухова Марфа Кузьмична
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно