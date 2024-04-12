Алтухов Кузьма Никитич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1744
Отец: Алтухов Никита Антипович
Бракосочетание
1764
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1764 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Бобровская Устинья Кузьминична
Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1771 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Пе... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1773
Сын: Алтухов Ефим Кузьмич
Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1773 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1775 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1776
Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1776 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1779
Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Абрам Са... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Алтухова Матрена Кузьминична
Мать ребёнка: Алтухова Татьяна Евсеевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алтухов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Самойла ... Показать все
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Горохова Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Алтухов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1795 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Ду... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Алтухова Марфа Кузьмична
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1818
Смерть: запись о смерти №8, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния