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Алтухов Кузьма Никитич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Алтухов Никита Антипович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1764

Жена: Алтухова Ефимия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1764 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Бобровская Устинья Кузьминична

Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Алтухов Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1771 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Пе... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1773

Сын: Алтухов Ефим Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1773 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Сын: Алтухов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1775 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1776

Сын: Алтухов Аникей Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1776 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1779

Сын: Алтухов Парфен Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Ефимия Антоновна

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Абрам Са... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Алтухова Матрена Кузьминична

Мать ребёнка: Алтухова Татьяна Евсеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Алтухов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Самойла ... Показать все
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Горохова Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Алтухов Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Алтухов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1795 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Ду... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Алтухова Марфа Кузьмична

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Фирсовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Татьяна Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Акулина Фирсовна

Смерть
1818
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №8, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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