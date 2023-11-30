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Алтухов Иван Кузьмич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Алтухов Кузьма Никитич

Мать: Алтухова Акулина Фирсовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Самойла ... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Алтухов Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №30, метрическая книга за 1808 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно
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