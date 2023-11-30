Алтухов Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Самойла ... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение: запись о рождении №30, метрическая книга за 1808 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно