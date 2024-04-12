Алтухова (Воронина) Ефимия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Бракосочетание
1764
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1764 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Бобровская Устинья Кузьминична
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1771 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Пе... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1773
Сын: Алтухов Ефим Кузьмич
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1773 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1775 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1776
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1776 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1779
Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Абрам Са... Показать все
Смерть
Неизвестно