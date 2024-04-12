Алтухова (Воронина) Ефимия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Воронина) Ефимия Антоновна

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1764

Муж: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1764 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Бобровская Устинья Кузьминична

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Алтухов Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1771 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Пе... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1773

Сын: Алтухов Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1773 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Сын: Алтухов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1775 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1776

Сын: Алтухов Аникей Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1776 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1779

Сын: Алтухов Парфен Кузьмич

Отец ребёнка: Алтухов Кузьма Никитич

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Абрам Са... Показать все
Смерть
Неизвестно
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