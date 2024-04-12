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Алтухов Аникей Кузьмич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.11.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1776

Отец: Алтухов Кузьма Никитич

Мать: Алтухова Ефимия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1776 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен Д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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