Алтухов Ефим Кузьмич
Место рождения
Дата рождения26.12.1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1773
Отец: Алтухов Кузьма Никитич
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1773 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Фи... Показать все
Смерть
Неизвестно