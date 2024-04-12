Алтухова Анисья Петровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Алтухов Петр Иванович
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гаврил А... Показать все
Смерть
Неизвестно