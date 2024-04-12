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Алтухова Анастасия Петровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
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Рождение
1857

Отец: Алтухов Петр Иванович

Мать: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гордей ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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