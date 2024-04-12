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Алтухов Андрей Петрович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Алтухов Петр Иванович

Мать: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Григори... Показать все
Смерть
1862
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №30, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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