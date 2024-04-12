Алтухова Домна Петровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1862
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Алтухов Петр Иванович
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гордей М... Показать все
Смерть
1862
Смерть: запись о смерти №15, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния