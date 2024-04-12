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Алтухов Иван Петрович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Алтухов Петр Иванович

Мать: Алтухова Агафья Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №67, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Гаврил ... Показать все
Смерть
1854
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №10, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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