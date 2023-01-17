Прилучный Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти20.06.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прилучный Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прилучный Павел Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна
Бракосочетание
До 1867
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1868 ст.
Сын: Прилучный Василий Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна
Смерть
20.06.1868 ст.
Похороны
24.06.1868 ст.
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Прилучный Евгений Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна