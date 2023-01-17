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Прилучный Александр Андреевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

20.06.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Прилучный Андрей Николаевич

Мать: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Прилучный Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прилучный Павел Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1867

Жена: Прилучная Анна Васильевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1868 ст.

Сын: Прилучный Василий Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.06.1868 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
24.06.1868 ст.
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Прилучный Евгений Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Анна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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