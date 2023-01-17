Прилучный Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
09.02.1888 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1892 ст.
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна
Рождение ребёнка
16.09.1894 ст.
Сын: Прилучный Михаил Павлович
Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.
Сын: Прилучный Прокопий Павлович
Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.
Дочь: Прилучная Анна Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.
Сын: Прилучный Николай Павлович
Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна
Смерть
Неизвестно