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Прилучный Павел Александрович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Прилучный Александр Андреевич

Мать: Прилучная Анна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1888 ст.

Жена: Прилучная Агния Филипповна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1892 ст.

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1894 ст.

Сын: Прилучный Михаил Павлович

Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Сын: Прилучный Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.

Дочь: Прилучная Анна Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.

Сын: Прилучный Николай Павлович

Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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