Прилучная Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
18.01.1857 ст.
Сын: Прилучный Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прилучный Павел Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.02.1868 ст.
Сын: Прилучный Василий Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Прилучный Евгений Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно