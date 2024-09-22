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Прилучная Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1853

Муж: Прилучный Александр Андреевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.01.1857 ст.

Сын: Прилучный Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прилучный Павел Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1868 ст.

Сын: Прилучный Василий Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Прилучный Евгений Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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