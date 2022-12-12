Прилучный Афанасий Александрович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
12.01.1876 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1877 ст.
Сын: Прилучный Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.
Сын: Прилучный Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна
Рождение ребёнка
23.11.1880 ст.
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1884 ст.
Дочь: Прилучная Ариадна Афанасьевна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.
Сын: Прилучный Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна
Рождение ребёнка
03.02.1893 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.
Сын: Прилучный Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна
Смерть
Неизвестно