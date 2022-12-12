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Прилучный Афанасий Александрович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Прилучный Александр Андреевич

Мать: Прилучная Анна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.01.1876 ст.

Жена: Прилучная Мария Никоноровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1877 ст.

Сын: Прилучный Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.

Сын: Прилучный Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.11.1880 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.

Дочь: Прилучная Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.09.1884 ст.

Дочь: Прилучная Ариадна Афанасьевна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.

Дочь: Прилучная Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Сын: Прилучный Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1893 ст.

Дочь: Прилучная Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.

Сын: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.

Сын: Прилучный Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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