Прилучная (Горбунова) Мария Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Мария Никоноровна

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.01.1876 ст.

Муж: Прилучный Афанасий Александрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1877 ст.

Сын: Прилучный Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.

Сын: Прилучный Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.11.1880 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.

Дочь: Прилучная Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.09.1884 ст.

Дочь: Прилучная Ариадна Афанасьевна

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.

Дочь: Прилучная Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Сын: Прилучный Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1893 ст.

Дочь: Прилучная Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.

Сын: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.

Сын: Прилучный Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Прилучный Афанасий Александрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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