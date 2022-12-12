Прилучный Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1878 ст.
Крещение
09.10.1878 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Смирнова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Прилучный Николай Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Анна Евгеньевна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно