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Прилучный Иван Афанасьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.10.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1878 ст.

Отец: Прилучный Афанасий Александрович

Мать: Прилучная Мария Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
09.10.1878 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1920

Жена: Прилучная Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Смирнова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Прилучная Анна Евгеньевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Прилучный Николай Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Анна Евгеньевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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