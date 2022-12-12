Прилучная Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Анна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1920

Муж: Прилучный Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Смирнова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Афанасьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Прилучный Николай Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Афанасьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1951
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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