Прилучная Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Смирнова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Прилучный Николай Иванович
Отец ребёнка: Прилучный Иван Афанасьевич
Место жительства
1951
Смерть
Неизвестно