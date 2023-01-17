Прилучный Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1868 ст.
Крещение
29.02.1868 ст.
Место жительства
1893
Бракосочетание
31.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.
Сын: Прилучный Александр Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.
Дочь: Прилучная Павла Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Рождение ребёнка
27.05.1899 ст.
Сын: Прилучный Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.
Сын: Прилучный Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Прилучный Николай Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно