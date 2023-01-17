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Прилучный Василий Александрович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1868 ст.

Отец: Прилучный Александр Андреевич

Мать: Прилучная Анна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
29.02.1868 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1893
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
31.01.1894 ст.

Жена: Прилучная Наталья Александровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.

Сын: Прилучный Александр Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.

Дочь: Прилучная Павла Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1899 ст.

Сын: Прилучный Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.

Сын: Прилучный Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Прилучный Николай Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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