Прилучный Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
До 1940
Жена: Прилучная Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Прилучный Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Ивановна
Место жительства
1942
Рождение ребёнка
1945
Сын: Прилучный Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область