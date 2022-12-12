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Прилучный Николай Васильевич

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Место рождения

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Прилучный Василий Александрович

Мать: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
До 1940

Жена: Прилучная Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Прилучный Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Ивановна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1942
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Прилучный Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Ивановна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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