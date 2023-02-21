Прилучная Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1940

Муж: Прилучный Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Прилучный Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Прилучный Николай Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Прилучный Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Прилучный Николай Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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