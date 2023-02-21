Прилучная Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
1941
Сын: Прилучный Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Прилучный Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Прилучный Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Прилучный Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область