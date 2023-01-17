Прилучная (Стрюкова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1894 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.
Сын: Прилучный Александр Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.
Дочь: Прилучная Павла Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1899 ст.
Сын: Прилучный Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.
Сын: Прилучный Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Прилучный Николай Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович
Смерть
1943