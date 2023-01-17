Прилучная (Стрюкова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Стрюкова) Наталья Александровна

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Место рождения

Пайтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пайтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1894 ст.

Муж: Прилучный Василий Александрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.

Сын: Прилучный Александр Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.

Дочь: Прилучная Павла Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1899 ст.

Сын: Прилучный Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.

Сын: Прилучный Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Прилучный Николай Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
1943
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
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