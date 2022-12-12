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Прилучный Александр Васильевич

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Место рождения

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

21.10.1895 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895 ст.

Отец: Прилучный Василий Александрович

Мать: Прилучная Наталья Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Крещение
22.10.1895 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1904
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
До 1923

Жена: Прилучная Мария Александровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прилучный Алексей Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Прилучный Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1936

Сын: Прилучный Евгений Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1940

Сын: Прилучный Владимир Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1942
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Старухина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
1953
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
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