Прилучный Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1895 ст.
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895 ст.
Крещение
22.10.1895 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1904
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
1925
Сын: Прилучный Алексей Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Прилучный Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Прилучный Евгений Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.02.1940
Сын: Прилучный Владимир Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна
Место жительства
1942
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Старухина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Александровна
Смерть
1953