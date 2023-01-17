Прилучная Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
1925
Сын: Прилучный Алексей Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Прилучный Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Прилучный Евгений Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1940
Сын: Прилучный Владимир Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Старухина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно
Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область