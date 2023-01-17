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Прилучная Мария Александровна

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Место рождения

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
До 1923

Муж: Прилучный Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прилучный Алексей Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Прилучный Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1936

Сын: Прилучный Евгений Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1940

Сын: Прилучный Владимир Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Старухина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Прилучный Александр Васильевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1960
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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