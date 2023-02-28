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Прилучный Михаил Павлович

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Место рождения

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

16.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.09.1894 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение
16.09.1894 ст.

Отец: Прилучный Павел Александрович

Мать: Прилучная Агния Филипповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Прилучный Александр Михайлович

Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Овсянкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лиханина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Прилучный Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилучная Анастасия Евлогиевна

Смерть
Неизвестно
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