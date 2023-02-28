Прилучный Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения16.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.09.1894 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение
16.09.1894 ст.
Рождение ребёнка
1920
Сын: Прилучный Александр Михайлович
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Овсянкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лиханина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Прилучный Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Евлогиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно