Прилучная (Горбунова) Агния Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Агния Филипповна

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Место рождения

Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1888 ст.

Муж: Прилучный Павел Александрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1892 ст.

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1894 ст.

Сын: Прилучный Михаил Павлович

Отец ребёнка: Прилучный Павел Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Сын: Прилучный Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Прилучный Павел Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.

Дочь: Прилучная Анна Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.

Сын: Прилучный Николай Павлович

Отец ребёнка: Прилучный Павел Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Прилучный Павел Александрович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
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